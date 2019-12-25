В Петербурге четверо заболевших коронавирусом врачей находятся в реанимации

Четыре врача, которые заболели коронавирусом в Петербурге, находятся в реанимации больницы имени Боткина. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава города Александр Беглов.
Все риски, к сожалению, пока сохраняются. Коронавирус не щадит в том числе и медиков.
Александр Беглов
Что это за врачи, губернатор не уточнил. Также глава города отметил, что все ранее введённые ограничения сохраняются до 12 мая.
Накануне в Петербурге появилась стена памяти медиков, погибших от COVID-19.
Фото: Piter.TV
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