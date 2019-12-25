В Петербурге появилась стена памяти медикам, погибшим от COVID-19

В Петербурге на Малой Садовой улице напротив здания комитета по здравоохранению глава некоммерческого партнерства "Серебряная роза" Ирина Маслова организовала стену памяти медработникам, умершим во время пандемии коронавируса. Об этом в Facebook сообщил депутат ЗакСа Максим Резник.
Ирина Маслова в Facebook опубликовала пост с призывом приносить цветы к забору, где наклеены фотографии погибших или заказать бесконтактную доставку.
На импровизированной стене размешены девять фотографий. Ранее комитет по здравоохранению города сообщал, что не все из указанных медработников скончались из-за коронавируса или не все из них заразились на работе.
Комздрав разрабатывает порядок признания медиков пострадавшими от коронавируса.
Фото: Facebook/ Maxim Reznik
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