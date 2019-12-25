Комздрав разрабатывает порядок признания медиков пострадавшими от коронавируса

Взаимосвязь между смертью и исполнением профессионального долга будет принимать комиссия из медучреждения, где работал умерший врач.

В Петербурге сотрудники Комитета по здравоохранению разрабатывают порядок признания медика пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Комздрав на данный момент ведет работу по учету медицинских работников, скончавшихся от коронавируса. Все данные будут публиковаться официально. Взаимосвязь между смертью и исполнением профессионального долга будет принимать комиссия из медучреждения, где работал умерший врач. Также в Петербурге есть комиссия по анализу летальных исходов от коронавируса, гриппа и ОРВИ. Комиссия устанавливает причину гибели и выдаеет заключение не менее, чем через неделю.

На прошлой неделе глава Петербурга установил выплаты для медработников, заразившихся коронавирусом. Медработники, которые заразились, получат 300 тысяч рублей, если медик получил инвалидность из-за заболевания, то выплата составит 500 тысяч рублей. В случае смерти медика его семье положен 1 миллион рублей. Также из бюджета будут выделяться средства на похороны.

Родные умершего врача-нейрохирурга Алексея Филиппова получат миллион рублей.

Фото: Piter.TV