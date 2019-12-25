  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга
Сегодня, 19:45
302
smirenny

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга

0 0

Врач умер в ночь с субботы на воскресенье в Боткинской больнице.

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.

Тяжело и горько осознавать, что новый коронавирус уносит жизни тех, кто по призванию лечит больных людей

сказал глава города.

Александр Беглов отметил, что Алексей Иванович был талантливым врачом и многим пациентам помог вернуть здоровье. Врач пользовался большим уважением в медицинском сообществе, его ценили коллеги. 

Глава города пожелал семье нейрохирурга стойкости и сил.

Ранее мы писали, что семья умершего от коронавируса врача получит единовременную выплату.

Фото: telegram-канал "Петербург против коронавируса"

Теги: боткинская больница, губернатор, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии