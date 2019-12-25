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За сутки в Петербурге не умер ни один пациент с КОВИД
Сегодня, 11:11
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Alena_Zinovieva

За сутки в Петербурге не умер ни один пациент с КОВИД

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По выздоровлению выписали 269 человек.

За минувшие сутки в Петербурге не выявили ни одной смерти от новой коронавирусной инфекции. При этом по выздоровлению выписали 269 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по  России за прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни 125 человек. Больше всего новых летальных случаев зафиксировано в Москве (34), Ростовской области (9), Кемеровской и Омской областях (по 6).

С начала пандемии от коронавируса скончались 22 722 россиян, на поправку пошли 1 024 235 пациентов.

Ранее мы писали, что бизнес в Петербурге опасается второго локдауна.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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