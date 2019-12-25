За сутки на коронавирус протестировали 17 тысяч петербуржцев

Под наблюдением врачей сейчас 1435 пациентов.

За минувшие сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 17036 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1435 из них: 75 в обсерваторе, 691 на самоизоляции, 669 среди контактных лиц.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом (тел. 122) поступило 296 обращений. О прибытии из других стран сообщили 48 человек. Все они на двухнедельном карантине.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге используют немецкие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.tv