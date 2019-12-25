В экстренную службу 112 поступило 1356 обращений.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что за сутки в Петербурге на коронавирус обследовали почти 7 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что за минувшие сутки в экстренную службу 112 обратилось 1356 горожан. Более того, 71 петербуржец предупредил ведомство о прибытии из другой страны на территорию РФ.

Также в Смольном отметили, что на время дистанционного обучения выдано 47103 продуктовых набора.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербург вернулись пробки.

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