Волонтеры выполнили 3624 заявки.

За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 13 тысяч человек (13183 пациента). Об этом пресс-служба Смольного рассказала утром 3 января.

Всего 846 человек остаются под наблюдением врачей, 571 пациент – контактный, 275 находятся на самоизоляции. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом (номер 122), поступило и обработано 4140 вызовов.

С начала октября на портале "Мы вместе" в городе было зарегистрировано 1146 волонтеров, из которых прошли обучение и аккредитацию 1023 человека. Волонтеры выполнили 3624 заявки.

В Петербурге было выявлено 3738 новых случаев коронавируса и зарегистрировано 80 смертей. Всего в стране подтверждено 504 смерти от болезни. Из больниц были выписаны 19 847 пациентов в РФ: среди них – 906 человек в городе.

Фото: Piter.tv