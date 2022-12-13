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За сутки в Петербурге ковидом заразились 328 человек
Сегодня, 16:48
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За сутки в Петербурге ковидом заразились 328 человек

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Это минимальный показатель с 10 октября.

За прошедший вторник коронавирус обнаружили у 328 человек. Это минимальный показатель с 10 октября. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией. 

Выздоровели от ковида 459 петербуржцев, госпитализировали 75 и умерли 12 пациентов. Днем ранее фиксировали 511 случаев заражения. В городе с Нового года сохраняется тренд на снижение суточной заболеваемости. 

Ранее почти 40% ковидных коек свободны в Петербурге. В городе продолжают работу 11 городских стационаров. Всего развёрнуто 2990 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: ковид, суточная заболеваеомость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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