За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3753 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 039 в 85 регионах.

В Северной столице за сутки коронавирусом заболели 3753 петербуржца. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 039 в 85 регионах. Больше всего случаев заражения в Москве – 7512 человек.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, и республика Дагестан.

Ранее мы сообщали о том, что число госпитализаций с пневмониями и коронавирусом в Петербурге превысило июньские значения. В середине июня в больницы отправляли по пять тысяч человек в неделю, а последнюю неделю госпитализировали около 5,5 тысяч заболевших.

Фото: Piter.TV