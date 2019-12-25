Число госпитализаций с пневмониями и коронавирусом в Петербурге превысило июньские значения

За последнюю неделю госпитализировали около 5,5 тысяч заболевших.

В пятницу, 4 декабря, в комитете здравоохранения предоставили статистические данные о числе госпитализаций с пневмонией и коронавирусом, сообщила "Фонтанка".

Так, по сравнению с июньским пиком, число госпитализаций в Петербурге в ноябре превысило на 10%. В середине июня в больницы отправляли по пять тысяч человек в неделю, а последнюю неделю госпитализировали около 5,5 тысяч заболевших. Кроме того, на неделю было выявлено около 25 тысяч случаев коронавируса, что в пять раз больше данных начала октября и в восемь раз больше, чем в июне.

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Фото: Piter.TV