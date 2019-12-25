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В Смольном рассказали, кому можно будет делать прививку от коронавируса
Сегодня, 18:24
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smirenny

В Смольном рассказали, кому можно будет делать прививку от коронавируса

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Разработан список требований к пациентам.

В пятницу, 4 декабря, в Смольном рассказали, кому можно будет делать прививку от коронавируса. 

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что составлен целый список требований к пациентам, которых будут прививать. Сначала вакцину дадут медикам и педагогам. Для того, чтобы привиться, нужно пройти определенное обследование, иметь отрицательный ПЦР-тест. Пока прививаются лица 18-60 лет. Тех, кто переболел или имеет антитела, не прививают. 

Ранее мы писали, что вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года.

Фото: Piter.TV

Теги: прививка, прививка от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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