Вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года

О наборе волонтеров сообщат позже.

В Петербурге планируют начать испытания вакцины-спрея от коронавируса на добровольцах в апреле. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Вакцина в виде спрея – четвертый вариант препарата в РФ. Сейчас вакцину испытывают на животных. На предыдущих этапах исследования уже удалось доказать развитие иммунного ответа.

О наборе волонтеров на испытания, которые должны состояться в апреле, сообщит официальный портал НИИ гриппа имени Смородинцева.

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