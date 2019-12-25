  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года
Сегодня, 13:36
108
nastya960

Вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года

0 0

О наборе волонтеров сообщат позже.

В Петербурге планируют начать испытания вакцины-спрея от коронавируса на добровольцах в апреле. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Вакцина в виде спрея – четвертый вариант препарата в РФ. Сейчас вакцину испытывают на животных. На предыдущих этапах исследования уже удалось доказать развитие иммунного ответа.

О наборе волонтеров на испытания, которые должны состояться в апреле, сообщит официальный портал НИИ гриппа имени Смородинцева.

 Фото: pixabay

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии