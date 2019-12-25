За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 447 ДТП

Сотрудники ДПС выявили 1921 нарушение правил дорожного движения. Их нарушили 1764 водителя и 157 пешеходов.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 447 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 370 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – 11 человек, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 77 аварий, в которых пострадали 3 человека, ранены – еще 4 человека, один из них – ребенок, в результате ДТП никто также не умер.

Сотрудникам ДПС удалось задержать 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения, и 71 человека, совершившего административные правонарушения.

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Фото: Piter.tv