За сутки в Петербурге и области произошло 390 ДТП

В результате аварий погибли трое человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 390 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В Петербурге произошло 330 аварий, в которых пострадали 7 человек, ранены – 5 человек, в результате ДТП погибли двое горожан. В области произошло 60 аварий, в которых пострадали 5 человек, ранены – 9 человек, в результате ДТП умер один человек.

Ранее мы писали, что водитель въехал в железнодорожный мост на Бухарестской улице.

Фото: Piter.tv