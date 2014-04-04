За сутки в Ленобласти заболели ковидом 645 человек

За прошедшие сутки положительный тест на вирус получили во всех районах области, кроме Волосовского и Приозерского.

В Ленобласти за минувшие сутки зафиксировали 645 случаев заражения ковидом. Об этом рассказали в субботу, 5 марта, оперштаб региона.

Днем ранее заразилось 809 человек в области, заболеваемость снизилась.

За прошедшие сутки положительный тест на вирус получили во всех районах области, кроме Волосовского и Приозерского. Так, в Сланцах инфицировано 64 человека, в Тихвине – 61, в Гатчине – 46, в Волхове – 35, в Подпорожье – 33, в Кудрово – 30, в Сертолово – 23, в Мурино – 19, во Всеволожске – 17.

Ранее мы сообщали, что заболеваемость ковидом снизилась на 45% за неделю в Петербурге.

Фото: Piter.tv

