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За сутки в Ленобласти заболели ковидом 645 человек
Сегодня, 20:36
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За сутки в Ленобласти заболели ковидом 645 человек

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За прошедшие сутки положительный тест на вирус получили во всех районах области, кроме Волосовского и Приозерского.

В Ленобласти за минувшие сутки зафиксировали 645 случаев заражения ковидом. Об этом рассказали в субботу, 5 марта, оперштаб региона. 

Днем ранее заразилось 809 человек в области, заболеваемость снизилась. 

За прошедшие сутки положительный тест на вирус получили во всех районах области, кроме Волосовского и Приозерского. Так, в Сланцах инфицировано 64 человека, в Тихвине – 61, в Гатчине – 46, в Волхове – 35, в Подпорожье – 33, в Кудрово – 30, в Сертолово – 23, в Мурино – 19, во Всеволожске – 17.

Ранее мы сообщали, что заболеваемость ковидом снизилась на 45% за неделю в Петербурге.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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