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В Петербурге 7 марта работают 938 уборочных машин и 1037 дворников
Сегодня, 12:27
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nastya960

В Петербурге 7 марта работают 938 уборочных машин и 1037 дворников

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За сутки с улиц Петербурга вывезли 44 тыс. кубометров снега.

За сутки с улиц Петербурга вывезли 2750 самосвалов снега (44 тысячи кубометров). От снега в ночь на 7 марта чистили набережные: Университетскую, Выборгскую, Петровскую, Синопскую и другие. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

В Петербурге в четверг, 7 марта, 938 уборочных машин и 1037 дворников чистят центр город, северные районы Петербурга, южные и правый берег (проспект Наставников, проспект Большевиков и т.д.).

Ранее на Piter.TV: В последний рабочий день в Петербурге пройдет мокрый снег.
Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: вывоз снега, снег, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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