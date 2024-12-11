За неделю из Петербурга вывезли 30 тысяч кубометров снега

Уборка снега продолжается в плановом режиме.

За последние семь дней в Санкт-Петербурге выпало около 10 сантиметров осадков. Коммунальные службы ежедневно убирали магистрали, в результате чего с улиц города вывезли 30 тысяч кубометров снега. Помимо этого, на полигоны отправлено 900 кубометров мусора и 300 тонн смета. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по благоустройству.

Одна из ключевых задач в таких погодных условиях — обеспечение безопасного движения. Ежедневно проводится противогололедная обработка всех автодорог. пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

На 10 февраля уборку магистралей обеспечивают 726 единиц техники и более 1,1 тысячи сотрудников дорожных служб. Жители города могут оставить заявку на проведение работ по телефону дежурной службы Комитета по благоустройству: 314-60-13.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга