Снег из петербургских дворов планируют убрать до начала недели

Власти Петербурга ускоряют вывоз снега после сильных осадков.

В Санкт-Петербурге поставлена задача убрать и вывезти снег из дворовых территорий до начала рабочей недели на фоне обильных осадков начала 2026 года. В Петербурге планируют завершить уборку и вывоз снега из дворов до начала рабочей недели. С начала 2026 года в городе выпало около полуметра снега. По прогнозам, в ближайшее время ожидается еще от 5 до 10 сантиметров осадков.

Государственная административно-техническая инспекция поручила назначить задания по очистке территорий в 1900 кварталах. Работы также запланированы на 100 территориях, прилегающих к станциям метро, и на 5000 крышах зданий.

Собранный снег при сбросе с крыш необходимо вывезти до середины января. Уборку и вывоз снега из дворовых территорий и зон у станций метро требуется завершить до 12 января.

Фото: Piter.TV