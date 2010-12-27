В последний рабочий день в Петербурге пройдет мокрый снег

Днем столбик термометра поднимется до плюс 2 градусов.

В последний рабочий день перед длинными выходными в Петербурге ожидается облачная погода, временами будет идти мокрый снег. Об этом сообщили специалисты городского Гидрометцентра.

Ветер 7 марта будет дуть с юга и юго-запада со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление днем будет понижаться. Столбик термометра поднимется до плюс двух градусов. Однако, на дороге по-прежнему гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть внимательными.

Самая низкая температура в Петербурге 7 марта была зафиксирована в 1888 году, тогда столбик термометра опустился до минус 27 градусов, самым теплым этот день был в 1979 году – плюс 7 градусов.

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Фото: Piter.TV