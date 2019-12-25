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ГУДП "Центр" вернёт почти 2 млн рублей долгов частной компании за уборку снега в Петербурге
Сегодня, 14:57
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ГУДП "Центр" вернёт почти 2 млн рублей долгов частной компании за уборку снега в Петербурге

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ОО "Артан" фактически оказало больший объем услуг, чем предусмотрено договором.

ООО "Артан" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к Санкт-Петербургскому государственному унитарному дорожному предприятию "Центр", потребовав взыскать 1,8 млн рублей, невыплаченных за проведённую уборку снега в нескольких районах Северной столицы прошедшей зимой. О разбирательствах Piter.TV узнал из данных картотеки арбитражных судов. 

Согласно заключенным между предприятиями договорам, ГУДП "Центр"  обязалось оплатить транспортные услуги компании, нанятой для работ по формированию, погрузке и вывозу снега с автомобильных  дорог Петербурга.

Поскольку ООО "Артан" фактически оказало больший объем услуг, чем предусмотрено договором, компания потребовала вернуть почти 2 млн рублей неосновательного обогащения за январь-февраль 2022 года. 

Ранее мы сообщили о том, что заказчик водоводов для Северо-Западной ТЭЦ задолжал подрядчику более 22 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: арбитраж, вывоз снега, санкт-петербург, судебные разбирательства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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