За сутки с петербургских улиц собрали 44,8 тысячи кубометров снега

Днем в уборке снега участвуют 1035 единиц техники и 1253 работника.

За сутки с петербургских улиц и дорог убрали и вывезли 44,8 тысячи кубометров снега – около 2240 самосвалов. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Днем в уборке снега участвуют 1035 единиц техники и 1253 работника. За состоянием парков, скверов и садов следят еще 252 машины и 829 специалистов садово-парковых хозяйств.

Однако петербуржцы жалуются на неубранные от снега и наледи улицы. В социальных сетях жители Северной столицы делятся фотографиями сугробов, луж и грязного неубранного снега на дорогах и тротуарах.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга