В Петербурге за сутки с коронавирусом госпитализировали 448 человек

В настоящее время в больницах находятся 5 779 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 17 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализированы 448 человек, а выписаны 394 человека.

В настоящее время в больницах находятся 5 779 человек (свободно 34% инфекционных коек): 568 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 330 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 155 человек, в "Заре" – 386 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 83 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 350 человек.

При этом суточная заболеваемость вновь не превышает 2000 человек. За сутки ковидом заболели 1984 человека (накануне – 1992 человека), выздоровели – 2 213 человек и 63 человека не победили вирус. Также в Петербурге зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон".

Фото: Piter.TV