В настоящее время в больницах находятся 5 916 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 1 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализировали 360 петербуржцев, а выписали 399 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 916 человек (свободно 44% инфекционных коек): 574 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 286 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 120 человек, в "Заре" – 382 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 52 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 29 051 человек.

В Петербурге людей, переболевших коронавирусом, продолжают приглашать на углубленную диспансеризацию после перенесенного заболевания. Piter.tv узнал у комитета по здравоохранению, сколько петербуржцев уже воспользовались этой возможностью.

Фото: Piter.TV