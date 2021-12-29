  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки полный цикл вакцинации от ковида прошли 5 516 петербуржцев
Вчера, 23:22
98
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За сутки полный цикл вакцинации от ковида прошли 5 516 петербуржцев

0 0

За минувшие сутки от коронавируса привились 2 008 человек в Петербурге.

Стало известно в среду, 12 января, что за минувший вторник полный цикл вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 5 516 горожан Петербурга. За весь период пандемии полностью привитыми оказались 2 738 177 горожан. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению города.

За минувшие сутки от коронавируса привились 2 008 человек в Петербурге. Добавим, что на сегодняшний день больных с коронавирусом принимают 14 городских и 3 федеральных стационара. Привиться можно в 190 пунктах вакцинации. Для сдачи теста на наличие инфекции работает 143 лаборатории. 

Ранее стало известно, как в Петербурге будут вакцинировать детей. Родители перед вакцинацией должны заполнить анкету информированного согласия.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакцина, ковид, комздрав, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии