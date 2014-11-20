За сутки почти 700 петербуржцев заразились ковидом

Еще 7 петербуржцев не справились с болезнью.

За минувшие сутки, 21 июля, в Петербурге коронавирусной инфекцией заразились 693 человека. Об этом сообщили в оперштабе.

За сутки вылечились от вируса 467 человек, в больницы Петербурга госпитализировали 77 горожан. Еще 7 петербуржцев не справились с болезнью. Добавим, что днем ранее в городе зафиксировали 604 новых случая заражения ковидом.

Ранее мы сообщали, что более 40% петербуржцев готовы ревакцинироваться от коронавируса. Прививку от коронавируса менее чем полгода назад сделал лишь каждый пятый житель города старше 18 лет (20%).

Фото: Piter.tv

