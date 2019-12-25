Более 40% петербуржцев готовы ревакцинироваться от коронавируса

Прививку от коронавируса менее чем полгода назад сделал лишь каждый пятый житель города старше 18 лет (20%).

Стало известно, сколько петербуржцев планируют ревакцинироваться от COVID-19. Опрос провел SuperJob.

Прививку от коронавируса менее чем полгода назад сделал лишь каждый пятый житель города старше 18 лет (20%). Ещё 28% опрошенных вакцинировались ровно подгода назад. Более чем 6 месяцев назад прививались 52% опрошенных петербуржцев.

Среди тех, кто сделал прививку от коронавируса более чем полгода назад, 41% готовы ревакцинироваться в ближайшее время, а 35% – не готовы.

В Ленобласть в ближайшее время поступит назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак".

Фото: Piter.tv