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В Ленобласть в ближайшее время поступит назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак"
Сегодня, 12:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласть в ближайшее время поступит назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак"

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Назальная вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в нос.

В ближайшее время в медицинские организации Ленобласти поступит назальная вакцина Гам-Ковид-Вак. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус – еще не всё. Медики бьют тревогу из-за распространения новых штаммов. Тем временем в Ленобласти продолжается вакцинация.

правительство 47 региона

Назальная вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в нос с интервалом в три недели. Это способствует формированию клеточного иммунного ответа к инфекции. Данную вакцину можно использовать с 18 лет.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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