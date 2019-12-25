В Ленобласть в ближайшее время поступит назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак"

Назальная вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в нос.

В ближайшее время в медицинские организации Ленобласти поступит назальная вакцина Гам-Ковид-Вак. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус – еще не всё. Медики бьют тревогу из-за распространения новых штаммов. Тем временем в Ленобласти продолжается вакцинация. правительство 47 региона

Назальная вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в нос с интервалом в три недели. Это способствует формированию клеточного иммунного ответа к инфекции. Данную вакцину можно использовать с 18 лет.

Фото: Piter.tv