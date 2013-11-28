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За сутки от коронавируса вакцинировались более 35 тысяч петербуржцев
Сегодня, 20:26
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За сутки от коронавируса вакцинировались более 35 тысяч петербуржцев

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В городе осталось более 720 тысяч доз.

В Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации – за сутки привились от коронавируса более 35 тысяч человек. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. 

За сутки всего вакцинировались 35 696 человек, из них 634 иностранца, 5 101 пенсионер, 3 148 горожан привились "Спутником Лайт". Ещё 2 787 человек повторно вакцинировались. 

В городе осталось более 720 тысяч доз, которые находятся в 179 пунктах вакцинации и 50 мобильных пунктах. Ещё два пункта откроются на Московском и Ладожском вокзалах.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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