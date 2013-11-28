За сутки от коронавируса вакцинировались более 35 тысяч петербуржцев

В городе осталось более 720 тысяч доз.

В Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации – за сутки привились от коронавируса более 35 тысяч человек. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

За сутки всего вакцинировались 35 696 человек, из них 634 иностранца, 5 101 пенсионер, 3 148 горожан привились "Спутником Лайт". Ещё 2 787 человек повторно вакцинировались.

В городе осталось более 720 тысяч доз, которые находятся в 179 пунктах вакцинации и 50 мобильных пунктах. Ещё два пункта откроются на Московском и Ладожском вокзалах.

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