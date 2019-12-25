За сутки от коронавируса вакцинировались более 16 тысяч петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 615 545 комплектов доз.

За прошедшие сутки первично привито 4 213 человек, вторично вакцинировались 12 333 петербуржца. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 2 сентября, распространяемой пресс-службой Смольного.

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 486 073 человека, из них 1 451 951 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Однако Петербург не успел к осени выработать коллективный иммунитет – к 1 сентября Смольный планировал привить 60% (2,6 млн человек) населения города. До коллективного иммунитета необходимо привить еще 1,2 млн петербуржцев.

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