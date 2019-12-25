За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 66 человек

Количество смертей от вирусной инфекции за сутки в России побило рекорд.

За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 66 человек. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Цифра достигла рекордного количества.

Также максимальный показатель зафиксирован и в количестве случаев заболевания COVID-19 за сутки ― 1031. 527 пациентов выздоровели.

Смертность от коронавируса в Петербурге уже много месяцев является предметом для обсуждений. По словам чиновников в октябре 2020, сегодня горожане чаще болеют тяжелой формой КОВИД, чем весной. Это связано с тем, что в самом начале госпитализировали всех. С июля-августа правила изменились, и "легких" больных стали лечить на дому.

Позже в петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса, чем заявлено официально.

Фото: Piter.TV