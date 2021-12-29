За сутки от коронавируса в Петербурге привились более 5 тыс. человек

Запас вакцины составляет 871 408 доз.

За последние сутки первую дозу вакцины получили 5 937 петербуржцев без учета "Спутник Лайт", сообщили в Смольном.

Всего первую дозу получили 2 295 475 человек. Цикл вакцинации закончили за сутки 11 225 человек, а с начала прививочной кампании – 2 775 811 петербуржцев. На данный момент в городе 871 408 доз вакцины.

В комитете по здравоохранению отметили, что ПЦР-тест сделали 31 660 человек.Петербурге чуть более 5500 человек лежат в ковидных стационарах.

Фото: Piter.tv