  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки от коронавируса в Петербурге привились более 5 тыс. человек
Сегодня, 12:19
60
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

За сутки от коронавируса в Петербурге привились более 5 тыс. человек

0 0

Запас вакцины составляет 871 408 доз.

За последние сутки первую дозу вакцины получили 5 937 петербуржцев без учета "Спутник Лайт", сообщили в Смольном.

Всего первую дозу получили 2 295 475 человек. Цикл вакцинации закончили за сутки 11 225 человек, а с начала прививочной кампании – 2 775 811 петербуржцев. На данный момент в городе 871 408 доз вакцины.

В комитете по здравоохранению отметили, что ПЦР-тест сделали 31 660 человек.Петербурге чуть более 5500 человек лежат в ковидных стационарах.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, прививка
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии