  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки от коронавируса привились более 26 тысяч петербуржцев
Сегодня, 11:42
93
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

За сутки от коронавируса привились более 26 тысяч петербуржцев

0 0

Всего сделано 26 102 инъекции. 

В Петербурге за сутки вакцинировались от коронавируса более 26 тысяч человек. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. 

За сутки от ковида впервые привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" 20 111 человек. Всего выполнено 26 102 инъекции. 

Однако ранее губернатор Петербурга Александр Беглов выразил недовольство темпами вакцинации от COVID-19. Также, по его словам, если показатели заболеваемости коронавирусом не снизятся, жителей ждут новые запреты.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии