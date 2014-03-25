  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки от коронавируса привились более 11 тысяч петербуржцев
Сегодня, 14:39
119
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

За сутки от коронавируса привились более 11 тысяч петербуржцев

0 0

Запас вакцины в городе составляет 879 958 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 7 октября. Согласно документу, в городе за сутки привились чуть более 11 тысяч человек. 

За прошедшие сутки первично привились 3 372 человека, вторично вакцинировались 8 405 горожан. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 579 965 человек, 1 714 556 человек полностью завершили цикл вакцинации. 

Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Губернатор призывает горожан носить маски, соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинироваться, чтобы побороть вирус.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии