За сутки от коронавируса привились более 11 тысяч петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 879 958 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 7 октября. Согласно документу, в городе за сутки привились чуть более 11 тысяч человек.

За прошедшие сутки первично привились 3 372 человека, вторично вакцинировались 8 405 горожан. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 579 965 человек, 1 714 556 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Губернатор призывает горожан носить маски, соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинироваться, чтобы побороть вирус.

Фото: Piter.tv