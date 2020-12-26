За сутки обследование на коронавирус прошли 28 675 петербуржцев

В справочной службе по вопросам, связанным с COVID-19, обработали 4708 вызовов

За последние сутки, 29 января, в Петербурге протестировали на коронавирус 28 675 человек. Об этом говорят данные оперативного штаба "Петербург против коронавируса".

Кроме того, за сутки в справочной службе по вопросам, связанным с COVID-19, обработали 4708 вызовов, свыше 152 тысяч петербуржцев с октября получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Городские волонтеры продолжают помогать местным жителям, выполнив уже 4675 заявок, и медикам, дежуря в поликлиниках. Ежедневно в 11 учреждениях добровольцы обзванивают пациентов, проверяют температуру на входе в поликлиники, помогают маломобильным людям.

Тем временем, в Петербурге работают над созданием "кефира" от коронавируса.

Фото: Piter.TV