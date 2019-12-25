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В Петербурге работают над созданием "кефира" от коронавируса
Сегодня, 15:50
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smirenny

В Петербурге работают над созданием "кефира" от коронавируса

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Новую вакцину разрабатывают в Центре им. Алмазова.

Петербургские ученые продолжают разработку новой вакцины против коронавируса. По словам руководителя Центра имени Алмазова Евгения Шляхто, люди будут употреблять вакцину в виде кефира и получат иммунитет. 

Шляхто отметил, что институт работает над двумя вакцинами: одна – комбинированная, на основе вируса гриппа, а вторая — на основе энтерококка с компонентом коронавируса ("кефирчик"). 

На данный момент в Петербурге проходит вакцинация традиционным препаратом "Спутник V" с "шипом" коронавируса. Получить прививку успели уже 48 408 человек. Полный цикл вакцинации завершили 8 860 человек. 

Ранее мы писали, что врач объяснила, нужно ли готовить организм к вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, кефир вакцина, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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