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За сутки о возвращении из-за границы сообщили 13 жителей Петербурга
Сегодня, 11:37
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Arinablinova

За сутки о возвращении из-за границы сообщили 13 жителей Петербурга

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За это же время в скорую помощь по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 67 раз.

В субботу, 25 апреля, стало известно, что жители Петербурга продолжают возвращаться в город из-за границы. За последние сутки о своем прибытии сообщили 13 горожан. Этими данным поделились в Петербургском оперативном штабе.

За это время в Единую региональную информационно-справочную службу (122) по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились более 1,5 тысячи человек.  Врачи скорой помощи зафиксировали 67 обращений, сотрудники полиции - 119.

Ранее мы писали, что врач Елизаветинской больницы скончался после заражения коронавирусом.

Фото: Pixabay

Теги: возвращеие домой, коронавирус, петербург, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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