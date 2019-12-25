За сутки о возвращении из-за границы сообщили 13 жителей Петербурга

За это же время в скорую помощь по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 67 раз.

В субботу, 25 апреля, стало известно, что жители Петербурга продолжают возвращаться в город из-за границы. За последние сутки о своем прибытии сообщили 13 горожан. Этими данным поделились в Петербургском оперативном штабе.

За это время в Единую региональную информационно-справочную службу (122) по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились более 1,5 тысячи человек. Врачи скорой помощи зафиксировали 67 обращений, сотрудники полиции - 119.

Ранее мы писали, что врач Елизаветинской больницы скончался после заражения коронавирусом.

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