Новыми жертвами коронавируса стали 29 петербуржцев

В Ленобласти за прошедшие сутки от инфекции никто не скончался.

В Петербурге за минувшие сутки зарегистрировано 29 смертей от новой коронавирусной инфекции. В Ленобласти от COVID-19 никто не скончался. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанный период времени умерли 182 человека, заразившихся коронавирусом. Наибольшее число жертв зафиксировано в Москве и в Московской области – 49 и 23 человека соответственно.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 561 тысячи россиян в 85 регионах. За весь период инфекция унесла жизни 7 660 пациентов, из которых 756 проживали в Петербурге. Около 314 тысячам людей удалось победить тяжелый недуг.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 231 новый случай коронавируса.

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