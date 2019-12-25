Из больниц выписали 637 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 7790 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 2450 (31,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 231 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 54. За последние сутки умерли 182 человека, в том числе 29 человек в Петербурге.

За последние сутки выписано 9621 человек, в том числе 637 человек в Петербурге и 241 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV