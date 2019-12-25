За сутки на коронавирус протестировали свыше 42 тысяч петербуржцев

Под наблюдением медиков сейчас находится 2379 человек.

За последние сутки, 4 декабря, в Петербурге обследовали на наличие коронавируса 42 810 человек. Об этом говорят данные оперативного штаба "Петербург против коронавируса".

Под наблюдением медиков сейчас находится 2379 человек, 51 из них помещен в обсерватор, еще 1977 считаются контактными, 351 человек остается на самоизоляции. В справочной службе по вопросам о коронавирусе за сутки обработали 2166 вызовов.

Также продолжают оказывать помощь петербургские волонтеры: с 5 октября желание помогать изъявили 1069 человек, выполнено 2240 заявок добровольцам. Кроме того, свыше 35 тысяч человек с начала октября получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Тем временем, в Смольном рассказали, кому можно будет делать прививку от коронавируса.

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