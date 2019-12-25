За сутки на коронавирус обследовано свыше 37 тысяч петербуржцев

3503 человека находятся под наблюдением медиков.

За минувшие сутки, 30 октября, в Петербурге протестировали на коронавирус 37 870 человек. Такими данными поделился оперативный штаб "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что 3503 человека находятся под наблюдением медиков, еще 63 лечатся в обсерваторе, 1847 отправлены на самоизоляцию. Еще 1593 человека считаются контактными.

В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом, за сутки обработали 732 вызова, а петербургские волонтеры выполнили уже 732 заявки из 806. Попросить у городских активистом помощи можно, оставив заявку на горячей линии 88002003411.

Тем временем, в метро Петербурга прокомментировали возможный возврат к раннему закрытию станций из-за пандемии коронавируса.

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