В метро Петербурга прокомментировали возможный возврат к раннему закрытию станций из-за пандемии коронавируса

В настоящее время рассматриваются разные сценарии.

Стала известна реакция представителей петербургского метрополитена на возможное возвращение к раннему закрытию станций из-за пандемии коронавируса. Об развитии событий газете "Петербургский дневник" рассказал исполняющий обязанности начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.

Он рассказал, что официальной даты перехода к этому режиму пока нет. Козин отметил, что в случае снижения пассажиропотока, который наблюдается в петербургском общественном транспорте, "неправильно перевозить воздух". В настоящее время рассматриваются разные сценарии действий – не только ограничение станций на вход с 22:00, но и закрытие "дублирующих" вестибюлей станций метро.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга упал до 77–78% в сравнении с прошлым годом.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что во время первой волны коронавируса пассажиропоток до 20% от прошлогоднего показателя. После он восстановился до 82%. Учитывая, что сотрудники предприятий перешли на удаленный режим работы, а также начались школьные каникулы, произошло новое снижение.

Напомним, метро в Петербурге на время пандемии коронавируса работало до 22 часов. Мера была направлена для уменьшения пассажиропотока и меньшего распространения вируса в общественном транспорте.

Фото: Piter.tv