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В метро Петербурга прокомментировали возможный возврат к раннему закрытию станций из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 18:46
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В метро Петербурга прокомментировали возможный возврат к раннему закрытию станций из-за пандемии коронавируса

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В настоящее время рассматриваются разные сценарии.

Стала известна реакция представителей петербургского метрополитена на возможное возвращение к раннему закрытию станций из-за пандемии коронавируса. Об развитии событий газете "Петербургский дневник" рассказал исполняющий обязанности начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин. 

Он рассказал, что официальной даты перехода к этому режиму пока нет. Козин отметил, что в случае снижения пассажиропотока, который наблюдается в петербургском общественном транспорте, "неправильно перевозить воздух". В настоящее время рассматриваются разные сценарии действий – не только ограничение станций на вход с 22:00, но и закрытие "дублирующих" вестибюлей станций метро.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга упал до 77–78% в сравнении с прошлым годом. 

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что во время первой волны коронавируса пассажиропоток до 20% от прошлогоднего показателя. После он восстановился до 82%. Учитывая, что сотрудники предприятий перешли на удаленный режим работы, а также начались школьные каникулы, произошло новое снижение. 

Напомним, метро в Петербурге на время пандемии коронавируса работало до 22 часов. Мера была направлена для уменьшения пассажиропотока и меньшего распространения вируса в общественном транспорте.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, метро, ограничения, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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