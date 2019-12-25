Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга упал до 77–78%

Речь идет о показателях в сравнении с прошлым годом.

В четверг, 29 октября, глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что пассажиропоток в общественном транспорте снизился до 78% от уровня прошлого года.

Чиновник отметил, что во время первой волны коронавируса пассажиропоток до 20% от прошлогоднего показателя. После он восстановился до 82%. Учитывая, что сотрудники предприятий перешли на удаленный режим работы, а также начались школьные каникулы, произошло новое снижение.

Ранее мы писали, что проезд на метро в Петербурге может подорожать до 60 рублей.

Фото: Piter.TV