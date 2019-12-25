За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 253 ДТП

Двое погибших оказалось в Ленобласти.

За минувшие сутки, 22 апреля, в Петербурге и Ленобласти произошло 253 автомобильных аварий. Статистику в своей официальной группе "ВКонтакте" опубликовало УГИБДД по городу и области.

На весь регион оказалось 10 ДТП, в которых пострадали люди, в остальных "ранения" получили лишь машины. Помощь медиков после аварий потребовалась 11 людям в городе и 10 в области, среди них госпитализировали четыре ребенка. Городские ДТП обошлись без жертв, а вот в Ленобласти аварии унесли жизни двоих взрослых людей.

А уже сегодня в лобовом ДТП в Ленобласти погиб пенсионер, трое пострадали.

Фото: pixabay