За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 501 ДТП

В результате аварий погиб один человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 501 дорожно-транспортное происшествие. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 417 аварий, в которых пострадали 14 человек, ранены – 18 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 84 аварии, в которых пострадали 7 человек, ранены – 9 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП скончался один человек.

Ранее стало известно, что в Петербурге скрытые патрули ГИБДД проверяют работу водителей общественного транспорта.

Фото: Piter.tv