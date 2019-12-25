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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 501 ДТП
Сегодня, 14:06
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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 501 ДТП

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В результате аварий погиб один человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 501 дорожно-транспортное происшествие. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Так, в Петербурге произошло 417 аварий, в которых пострадали 14 человек, ранены – 18 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 84 аварии, в которых пострадали 7 человек, ранены – 9 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП скончался один человек.

Ранее стало известно, что в Петербурге скрытые патрули ГИБДД проверяют работу водителей общественного транспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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