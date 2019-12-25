За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 438 ДТП

В результате аварий никто не умер.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 438 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 340 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – 10 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 98 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – 12 человек, в результате ДТП никто также не умер.

Ранее мы писали, что водителей, выезжающих на встречку, будут выявлять с помощью квадрокоптера.

Фото: Piter.tv