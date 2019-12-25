За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 413 ДТП

Сотрудники выявили 3912 нарушений правил дорожного движения.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 413 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 337 аварий, в которых пострадали 7 человек, ранены – 5 человек, в результате ДТП погибли двое человек. В области произошло 76 аварий, в которых пострадали 4 человек, ранены – еще 4 человек, в результате ДТП никто не умер.

Сотрудникам ДПС удалось задержать 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 58 лиц, совершивших административные правонарушения, и двух человек, находящихся в федеральном розыске.

Ранее мы писали, что на трассе "Кола" столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Фото: Piter.tv