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На трассе "Кола" столкнулись грузовик и легковой автомобиль
Сегодня, 12:10
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На трассе "Кола" столкнулись грузовик и легковой автомобиль

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На 254 километре автомагистрали Р-21 произошла авария.

28 июля на 254 километре трассы Р-21 "Кола" столкнулись грузовой и легковой автомобили, двигавшиеся в попутном направлении. Об инциденте на дороге сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти, подразделение которой было вызвано для оказания помощи пострадавшим. 

Сообщается, что в результате ДТП травмы получили трое пассажиров легкового автомобиля. Лодейнопольское поисково-спасательное подразделение оказало им помощь на месте происшествия, после чего пострадавшими занялись сотрудники скорой помощи. 

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. 

Ранее три человека погибли в ДТП с возгоранием в Московской области. 

Фото: Pexels и ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба, авария на трассе, дтп и чп ленобласть, р-21 кола, столкновение на дороге
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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