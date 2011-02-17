На трассе "Кола" столкнулись грузовик и легковой автомобиль

На 254 километре автомагистрали Р-21 произошла авария.

28 июля на 254 километре трассы Р-21 "Кола" столкнулись грузовой и легковой автомобили, двигавшиеся в попутном направлении. Об инциденте на дороге сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти, подразделение которой было вызвано для оказания помощи пострадавшим.

Сообщается, что в результате ДТП травмы получили трое пассажиров легкового автомобиля. Лодейнопольское поисково-спасательное подразделение оказало им помощь на месте происшествия, после чего пострадавшими занялись сотрудники скорой помощи.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее три человека погибли в ДТП с возгоранием в Московской области.

Фото: Pexels и ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО