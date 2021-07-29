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Три человека погибли в ДТП с возгоранием в Московской области

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У одного из погибших обнаружили поддельное удостоверение сотрудника СК РФ.

В Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, водитель иномарки не смог справиться с управлением, вследствие чего съехал в кювет и перевернулся. После этого транспортное средство загорелось. Вместе  водителем в салоне находились два пассажира. Все трое погибли.

В настоящее время выясняются обстоятельства ЧП. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, у одного из погибших было обнаружено поддельное удостоверение сотрудника СК России.

Ранее на МКАДе в Москве перевернулся грузовик с битумом.

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Теги: дтп, дтп с летальным исходом, загорелась машина, подмосковье
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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