На МКАДе в Москве перевернулся грузовик с битумом

Из-за аварии пришлось перекрыть пять полос автодороги.

На московской кольцевой автодороге Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, который перевозил битум. Об этом информирует ТАСС.

Инцидент произошел утром 29 июля на внутренней стороне 48-го километра МКАД. Водитель грузовика не справился с управлением, вследствие чего прицеп транспортного средства опрокинулся. В результате ДТП из него вытек битум. Площадь разлива составила 150 "квадратов". Прибывшие на место происшествия ГИБДД перекрыли пять полос автодороги.

Сообщается, что в ДТП пострадал один человек. В работах по ликвидации происшествия были задействованы 30 специалистов и десять единиц специальной техники. Авария вызвала остановку движения на этом участке дороги на несколько часов. В настоящее время движение по МКАД восстановлено.

Ранее в Курске прокуратура начала проверку по ДТП с трамваем.

Видео: Telegram / ЧСтные новости Москвы